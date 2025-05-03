Украинские военные приглашены на парад ко Дню Победы в Лондоне

Tекст: Вера Басилая

Министр обороны Британии Джон Хили заявил, что украинские вооруженные силы примут участие в параде в Лондоне, посвященном 80-летию победы над нацистской Германией, передает РИА «Новости».

Он назвал уместным присутствие ВСУ на праздничных мероприятиях.

Телеканал ITV сообщил, что в параде примут участие более тысячи военнослужащих британских вооруженных сил. Кроме самого шествия, в Британии запланированы и другие памятные мероприятия в честь годовщины победы.

В конце апреля посольство России в Лондоне заявляло, что не ожидает приглашения на памятные мероприятия, объяснив это враждебным курсом Британии.

Ранее европейские лидеры, в числе которых премьер Польши Дональд Туск, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер Британии Кир Стармер и вероятный будущий канцлер ФРГ Фридрих Мерц, отклонили приглашение Украины посетить Киев 9 мая.

ФСБ рассказала о массовом убийстве Британией советских пленных в 1945 году.