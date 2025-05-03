Отношения России и США, скорее всего, останутся как минимум напряженными – неважно, произойдет это после следующих выборов или раньше. Принимая во внимание геополитический вес коллективного Запада, России следует продолжить выстраивать сеть альянсов и соглашений на Глобальном Юге.0 комментариев
Стало известно об участии ВСУ в параде ко Дню Победы в Лондоне
Украинские военные приглашены на парад ко Дню Победы в Лондоне
Украинские военные примут участие в параде в Лондоне посвященном 80-летию победы над нацистской Германией, вместе с военными Британии, заявил министр обороны Британии Джон Хили.
Министр обороны Британии Джон Хили заявил, что украинские вооруженные силы примут участие в параде в Лондоне, посвященном 80-летию победы над нацистской Германией, передает РИА «Новости».
Он назвал уместным присутствие ВСУ на праздничных мероприятиях.
Телеканал ITV сообщил, что в параде примут участие более тысячи военнослужащих британских вооруженных сил. Кроме самого шествия, в Британии запланированы и другие памятные мероприятия в честь годовщины победы.
В конце апреля посольство России в Лондоне заявляло, что не ожидает приглашения на памятные мероприятия, объяснив это враждебным курсом Британии.
Ранее европейские лидеры, в числе которых премьер Польши Дональд Туск, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер Британии Кир Стармер и вероятный будущий канцлер ФРГ Фридрих Мерц, отклонили приглашение Украины посетить Киев 9 мая.
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