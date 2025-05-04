В Петербурге прошел автопробег «Бессмертного полка»

Tекст: Ольга Иванова

В Петербурге в преддверии Дня Победы стартовал автопробег, посвященный памяти участников Великой Отечественной войны. В колонне приняли участие ретро-автомобили, включая ГАЗ-М1 с флагом «Бессмертного полка», а также ГАЗ-67, ГАЗ-69, лендлизовский Уиллис и ЗИС 5-В. Колонна начала движение от Московского проспекта, а по пути участники возложили цветы к Монументу героическим защитникам Ленинграда на Площади Победы.

Одним из участников стал командир военно-патриотического мотоклуба «Штрафбат» Григорий Кудрявцев, который подчеркнул: «Такие автопробеги проводим в течение многих лет, это уже добрая традиция. Это наше любимое занятие, это цель нашей жизни!» По завершении движения колонна прибыла на стрелку Васильевского острова, где стартовала праздничная программа.

Руководитель штаба регионального движения «Бессмертный полк России» в Петербурге Кирилл Смирнов отметил, что автопробег помогает поддерживать память о героях Победы: по его словам, мероприятие ежегодно вызывает большой интерес у горожан, а в этом году также проведут традиционное шествие Бессмертного полка 9 мая. Он призвал жителей украсить автомобили и одежду портретами ветеранов, а также заменить аватары в социальных сетях в память о героях.

На Дворцовой площади в эти дни готовится к открытию гигантское панно размерами 65 на 18 метров, состоящее из 4500 портретов ветеранов Великой Отечественной войны. Как рассказал Кирилл Смирнов, фотографии для панно предоставил «Бессмертный полк России», и все изображенные ветераны – ленинградцы, защищавшие Родину. В центре панно будет работать светодиодный экран, который 9 мая покажет трансляцию Парада Победы и шествия Бессмертного полка.

Директор «Городского центра рекламы и праздничного оформления» Андрей Чистяков сообщил, что монтаж и настройку панно и экрана завершат к 7 мая. Композиция останется на Дворцовой площади до 10 мая, и на экране в эти дни будут показывать фотографии всех размещённых на панно ветеранов.