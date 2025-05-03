Отношения России и США, скорее всего, останутся как минимум напряженными – неважно, произойдет это после следующих выборов или раньше. Принимая во внимание геополитический вес коллективного Запада, России следует продолжить выстраивать сеть альянсов и соглашений на Глобальном Юге.0 комментариев
В Геленджике возбудили дело после обрушения грунта
Следователи возбудили дело после обрушения грунта на стройке в Геленджике
В результате обрушения грунта на стройке в Геленджике несколько человек получили травмы, возбуждено уголовное дело по факту нарушения строительной безопасности, сообщили в СУ СКР по Краснодарскому краю.
Уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ возбуждено следственным отделом по Геленджику, передает ТАСС.
В результате происшествия пострадали люди, точное количество которых не уточняется. В настоящее время ведутся следственные действия для установления всех обстоятельств случившегося. Следователи уже приступили к допросам участников и свидетелей происшествия, а также проводят осмотр места аварии.
По предварительной версии, основной причиной трагедии могло стать нарушение техники безопасности при проведении строительных работ.
Ранее в Геленджике во время строительно-монтажных работ произошел каменно-скальный обвал, в результате которого погиб человек.