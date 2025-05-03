Отношения России и США, скорее всего, останутся как минимум напряженными – неважно, произойдет это после следующих выборов или раньше. Принимая во внимание геополитический вес коллективного Запада, России следует продолжить выстраивать сеть альянсов и соглашений на Глобальном Юге.0 комментариев
При обвале грунта в Геленджике погиб рабочий
В Геленджике при обвале грунта погиб рабочий, двое под завалами
В ходе строительно-монтажных работ в Геленджике произошел каменно-скальный обвал, в результате которого погиб человек, еще двое остаются под завалами.
Обвал произошел во время строительно-монтажных работ в Геленджике, передает ТАСС.
По информации экстренных служб, каменно-скальный обвал привел к гибели одного работника, еще один получил травмы, его госпитализировали с переломами и ушибами. Два человека, предположительно, остаются под завалами, на месте продолжаются спасательные работы.
Личность погибшего устанавливается, состояние пострадавшего оценивается как тяжелое. В обстоятельствах инцидента разбираются сотрудники прокуратуры Краснодарского края.
На Моховском разрезе в Кузбассе произошло обрушение грунта, в результате которого пострадали несколько человек.