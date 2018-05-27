После порчи картины в Третьяковке собрались усилить охрану музеев

Член комитета Совфеда по обороне и безопасности Франц Клинцевич сообщил, что после порчи картины Ильи Репина в Третьяковской галерее будет решаться вопрос об усилении мер безопасности в музеях.

«На мой взгляд, отношение к этому инциденту не может быть двояким. Человек, повредивший знаменитое полотно Ильи Репина, должен пройти соответствующую психическую экспертизу, и в случае признания его нормальным ответить по закону», – сказал Клинцевич РИА «Новости».

Сенатор отметил, что акт вандализма нельзя оправдать идеологическими мотивами, а рассуждения о соответствии или несоответствии картины исторической действительности неуместны, так как полотно – это произведение искусства, а не исторический документ, и «художник имеет права на вымысел».

Клинцевич считает, что нужно обсуждать вопрос усиления охраны музеев. «Но и здесь не стоит принимать какие-то скоропалительные решения, чтобы не наломать дров. Понятно, что у каждой картины дюжего охранника не поставишь», – сказал он.

Напомним, вечером в пятницу 37-летний приезжий из Воронежа металлическим столбиком ограждения разбил стекло, закрывающее картину, и повредил полотно. Картине нанесены серьезные повреждения. Причиненный ущерб оценивается в 500 тыс. рублей, однако есть часть картины, которую восстановить не удастся.

Вандал объяснил, что причиной его поведения стали 100 граммов водки, выпитые в буфете галереи. Ему грозит до трех лет лишения свободы.