Зарубин рассказал подробности съемок фильма о Путине

Зарубин: Съемки фильма о Путине проходили поздней ночью

Tекст: Дарья Григоренко

Он отметил, что интервью завершали только в 2:30 ночи, при этом Путин лично предлагал продолжить разговор, если есть дополнительные вопросы, передает РИА «Новости».

«Где-то уже в 2.15 ночи я первый раз сказал, что спасибо большое, Владимир Владимирович, все-таки уже ночь, мы, наверное, больше не будем задавать вопросов. Он сказал: «Нет, задавайте вопросы и дальше, если они есть». Они, конечно, были. Потом еще раз была ровно такая же история, еще раз я попытался сказать, что все-таки уже совсем много времени. Но, тем не менее, разговор продолжался», – отметил Зарубин.

Он отметил готовность Путина ответить на абсолютно любой вопрос – «любой остроты, любой сложности». «Понятно, что президент любой страны вряд ли будет отвечать вам на ваш вопрос ровно так, как вы, может быть, себе сложили в голове, как журналист. Он отвечает так, как считает нужным. Наша работа – задать этот вопрос и услышать ответ», – добавил он.

Журналист сообщил, что съемочная группа поздно ночью посетила кремлевскую квартиру Путина, где президент показал библиотеку, несколько жилых комнат и домашнюю церковь. При этом Путин предпочел обсуждать личные вопросы в другой части резиденции.

«Когда я увидел домашнюю часовню, то, конечно, первая реакция журналистская – расспросить прямо здесь и сейчас о том, по каким поводам здесь бывает президент, когда он здесь был. Но президент сразу сказал, что давайте здесь говорить не будем и, если есть вопросы, перейдем в другое помещение», – отметил Зарубин.

Во время ожидания встречи журналисты наблюдали за рабочим днем главы государства, который состоял из множества встреч и переговоров. В кабинет Путина команда попала только в 1:40 ночи. Самой сложной задачей авторов фильма Зарубин назвал необходимость охватить в фильме ключевые события последних 25 лет.

«Это, действительно, была, мне кажется, самая сложная задача – как эти 25 лет, что называется, вместить. Понятно, что какие-то ключевые вещи и ключевые темы мы совершенно точно в этом фильме напомнили и о них вспомнили. Но сконцентрировались мы, я думаю, все-таки на последних годах, в первую очередь потому, что мы с вами понимаем, что это, пожалуй, самые сложные годы за все 25 лет», – добавил Зарубин.

Напомним, российский лидер провел экскурсию по своей кремлевской квартире, показав ключевые помещения и детали интерьера. Путин показал свою личную гардеробную и библиотеку с домашним кинотеатром.