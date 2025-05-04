Путин показал спортзал и рассказал о тренировках в Кремле

Tекст: Дмитрий Зубарев

Президент России пригласил съемочную группу в свою квартиру в Кремле для съемок фильма, где продемонстрировал тренажерный зал, сообщает ТАСС. Владимир Путин пояснил, что старается заниматься спортом в этом зале ежедневно по полтора часа и предпочитает тренироваться утром.

Путин пошутил, что спортзал – самая важная часть квартиры, и рассказал, как получил ссадину на лбу: «Ну, просто вот здесь занимался, рукой просто махнул и попал себе по лбу. Ничего такого героического нет», – сказал он.

Он добавил, что старается плавать и иногда выходит на лед ради кардионагрузки. Президент отметил, что в квартире есть две спальни, гардеробная, личная библиотека и возможность смотреть кино благодаря специальному экрану. По словам Путина, он обычно просыпается без будильника, но при необходимости просит адъютантов разбудить его по звонку.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин признался, что несмотря на внешнее спокойствие, иногда испытывает желание проявить эмоции и кому-нибудь врезать; он также объяснил, почему спецоперация на Украине не была начата в 2014 году; кроме того, Путин раскрыл, какой подарок ему привез президент Белоруссии Александр Лукашенко.