Путин показал гардеробную и библиотеку с домашним кинотеатром

Tекст: Дарья Григоренко

Фрагменты домашней обстановки президента России Владимира Путина были впервые показаны в фильме Саиды Медведевой и Павла Зарубина «Россия. Кремль. Путин. 25 лет» телеканала «Россия». В одном из эпизодов Путин провел съемочную группу по своей гардеробной, где, указывая на вешалки, отметил: «Все (рубашки – прим. ВЗГЛЯД) здесь», передает РИА «Новости».

Затем глава государства провел журналистов в личную библиотеку. Путин уточнил, что, помимо этой, существует и кремлевская библиотека, где хранятся подарки и шевроны, врученные ему. Авторы фильма также остановились на домашнем кинотеатре – президент продемонстрировал механизм экрана, сказав: «Экран опускается просто».

Ранее Путин рассказал, что ежедневно занимается спортом по полтора часа в оборудованном спортзале своей кремлевской квартиры, предпочитая утренние тренировки и плавание.

Напомним, российский лидер провел экскурсию по своей кремлевской квартире, показав ключевые помещения и детали интерьера.