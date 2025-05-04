За «технофеодализмом» лежат довольно старые идеи, уходящие корнями в 1930-е. Именно на эти годы пришелся недолгий, но яркий взлет «Техната». Кстати, дедушка Маска был одним из вдохновенных последователей «Техната» и даже возглавлял его канадское отделение. Не обошли идеи технократизма стороной и СССР.0 комментариев
Путин показал гардеробную и библиотеку с домашним кинотеатром
Президент России Владимир Путин показал свою личную гардеробную и библиотеку с домашним кинотеатром.
Фрагменты домашней обстановки президента России Владимира Путина были впервые показаны в фильме Саиды Медведевой и Павла Зарубина «Россия. Кремль. Путин. 25 лет» телеканала «Россия». В одном из эпизодов Путин провел съемочную группу по своей гардеробной, где, указывая на вешалки, отметил: «Все (рубашки – прим. ВЗГЛЯД) здесь», передает РИА «Новости».
Затем глава государства провел журналистов в личную библиотеку. Путин уточнил, что, помимо этой, существует и кремлевская библиотека, где хранятся подарки и шевроны, врученные ему. Авторы фильма также остановились на домашнем кинотеатре – президент продемонстрировал механизм экрана, сказав: «Экран опускается просто».
Ранее Путин рассказал, что ежедневно занимается спортом по полтора часа в оборудованном спортзале своей кремлевской квартиры, предпочитая утренние тренировки и плавание.
Напомним, российский лидер провел экскурсию по своей кремлевской квартире, показав ключевые помещения и детали интерьера.