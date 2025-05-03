Отношения России и США, скорее всего, останутся как минимум напряженными – неважно, произойдет это после следующих выборов или раньше. Принимая во внимание геополитический вес коллективного Запада, России следует продолжить выстраивать сеть альянсов и соглашений на Глобальном Юге.0 комментариев
Песков назвал кощунством участие ВСУ на параде в честь Дня Победы в Лондоне
Приглашение британских властей ВСУ на парад в Лондоне является проявлением неуважения к памяти британских ветеранов Второй мировой войны, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
По словам Пескова, приглашать на празднование Дня Победы последователей неонацистских элементов и героизирующих неонацистов у себя в стране является является кощунством и проявлением неуважения к памяти британцев, погибших во Второй мировой войне, передает РИА «Новости».
Ранее министр обороны Британии Джон Хили заявил, что украинские вооруженные силы примут участие в параде в Лондоне, посвященном 80-летию победы над нацистской Германией.