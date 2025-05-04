За «технофеодализмом» лежат довольно старые идеи, уходящие корнями в 1930-е. Именно на эти годы пришелся недолгий, но яркий взлет «Техната». Кстати, дедушка Маска был одним из вдохновенных последователей «Техната» и даже возглавлял его канадское отделение. Не обошли идеи технократизма стороной и СССР.0 комментариев
Глава СК России запросил доклад о проверке инцидента в Самарской области
В Чапаевске Самарской области проводится проверка после инцидента на детской площадке, где одна из женщин нанесла ребенку телесные повреждения.
Сообщается, что председатель СК России Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя следственного управления по Самарской области Алексею Воеводину представить доклад о ходе проверки по факту противоправных действий в отношении несовершеннолетних, говорится в Telegram-канале СК. По данным медиа, инцидент произошел в Чапаевске, где местная жительница сначала использовала нецензурную лексику в адрес детей, а затем нанесла телесные повреждения одному из них на детской площадке.
Следственные органы организовали процессуальную проверку по признакам преступления, предусмотренного статьей 213 УК РФ (хулиганство). Бастрыкин особо отметил необходимость оперативного доклада о промежуточных и установленных обстоятельствах дела. В настоящее время продолжается сбор и анализ информации, следствие выясняет все детали инцидента.