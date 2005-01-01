Появилось видео взрыва во время шоу для детей в иркутском ТЦ

В Сети появилось видео момента взрыва воспламеняющегося газа на огненном шоу в торговом центре «Комсомолл» в Иркутске.

На видео можно заметить, как яркая вспышка пламени охватила всю комнату, отчего в помещении тут же началась паника, но люди достаточно быстро покинули зал.

Один из пострадавших школьников, сидевший на первом ряду во время представления, рассказал «Комсомольской правде», что в зале находилась его мать Елена. Отец ребенка добавил, что остальных взрослых «выгнали» из помещения. По их словам, именно Елена помогла вывести детей из комнаты.

«Вообще, оттуда всех взрослых выгнали, но моя жена Елена все же настояла и осталась. Когда все это началось, она выводила детей, снимали с них кофты, чтобы не вспыхнули», – сообщил отец мальчика Кирилл Попов.

Всего после инцидента во время проведения опытов в игровой комнате в торговом центре Иркутска «Комсомолл» за медицинской помощью обратились восемь детей от пяти до 13 лет, все доставлены в больницу, состояние пострадавших оценивается как удовлетворительное. Больше всего пострадали двое детей: 10-летний мальчик и 13-летняя девочка, у которых зафиксирован ожог тела до 25%. Мальчик помещен в палату интенсивной терапии в связи с ожоговым шоком.

В прокуратуре Иркутской области сообщили, что в момент взрыва детям показывали принцип действия фейерверка.

СК по Иркутской области возбудил уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека».