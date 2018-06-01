По факту ЧП в иркутском ТЦ возбуждено дело

СК по Иркутской области возбудил уголовное дело по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека» по факту инцидента в ТЦ «Комсомолл» в Иркутске.

По данным следствия, в ТРЦ «Комсомолл» в ходе проведения опытов в котором экскурсоводы использовали жидкий азот, электричество и химические реактивы, произошел выброс воспламеняющегося газа, который попал на газовую горелку воспламенился, в результате чего дети, сидящие на первом ряду, получили ожоги, говорится в сообщении на сайте СК.

Всего за медицинской помощью обратились восемь детей, больше всего пострадали 10-летний мальчик и 13-летняя девочка, у которых зафиксирован ожог тела до 25%. Мальчик помещен в палату интенсивной терапии в связи с ожоговым шоком.

«По факту происшествия задержан технический директор коммерческой организации, а также экскурсоводы, принимавшие участие в представлении. На месте происшествия продолжает работать следственно-оперативная группа в составе опытных следователей, криминалистов, под руководством заместителя руководителя регионального следственного управления СК России», – сообщили в ведомстве.

Производится следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Напомним, ранее в пятницу в региональном минздраве сообщили, что по меньшей мере, 10 детей получили термические ожоги при воспламенении спиртосодержащей жидкости во время проведения опытов в игровой комнате в торговом центре Иркутска «Комсомолл».

В прокуратуре Иркутской области сообщили, что детям, получившим в пятницу ожоги от воспламенения спиртосодержащей жидкости в ТЦ «Комсомолл» в Иркутске, в момент происшествия показывали принцип действия фейерверка.