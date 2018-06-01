При возгорании в иркутском торговом центре пострадали 10 детей

По меньшей мере 10 детей получили термические ожоги при воспламенении спиртосодержащей жидкости во время проведения опытов в игровой комнате в торговом центре Иркутска «Комсомолл», сообщили в региональном министерстве здравоохранения.

Сообщения о пострадавших детях подтвердили и в региональном МЧС, отметив, что, по данным ведомства, ожоги получили пятеро детей, передает ТАСС.

Источник в экстренных службах региона также сообщил, что свыше 1,5 тыс. человек эвакуировали после возгорания спиртосодержащей жидкости в торгово-развлекательном комплексе, передает РИА «Новости».

Он уточнил, что возгорание уже ликвидировано.