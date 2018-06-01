Прокуратура назвала причину ЧП с детьми в иркутском ТЦ

Детям, получившим в пятницу ожоги от воспламенения спиртосодержащей жидкости в ТЦ «Комсомолл» в Иркутске, в момент происшествия показывали принцип действия фейерверка, сообщили в прокуратуре Иркутской области.

«Прокуратура Октябрьского района проводит проверку по факту возгорания. По первоначальным данным, произошло возгорание спиртосодержащей жидкости при проведении фейерверка. Такая была развлекательная программа в детском научно-развлекательном центре «Гравитация» (арендует площадку «Комсомолла») – они изучали, как устроен фейерверк. По предварительным данным, восемь детей получили ожоги разной степени тяжести», – передает ТАСС слова представителя прокуратуры.

Тем временем источник в экстренных службах города сообщил, что пострадавшие дети находятся в состоянии средней и легкой степени тяжести.



«Два ребенка в состоянии средней степени тяжести, шесть – в состоянии легкой степени тяжести», – передает РИА «Новости».



По его словам, все пострадавшие доставлены в ожоговый центр городской клинической больницы №3.

Напомним, ранее в пятницу в региональном минздраве сообщили, что по меньшей мере, 10 детей получили термические ожоги при воспламенении спиртосодержащей жидкости во время проведения опытов в игровой комнате в торговом центре Иркутска «Комсомолл».