Норвегия отказалась реагировать на претензии Украины из-за карты с российским Крымом

Посольство Украины направило ноту МИД Норвегии с требованием повлиять на местного производителя головоломок L.A. Larsen, который выпускает серию паззлов с Крымом в составе России; однако Осло отказался реагировать на просьбу Киева, сославшись на отсутствие полномочий, сообщают СМИ.

Норвежское издание ABC Nyheter сообщает, что посольство Украины в Норвегии отправило письмо в норвежский МИД, где заявило, что Крым «незаконно аннексирован» Москвой и принадлежит Украине. Киев также потребовал «довести до сведения L. A. Larsen» эту информацию и «незамедлительно прекратить производство таких карт», отозвав уже напечатанный тираж, передает УНИАН.

Однако глава отдела МИД Норвегии по коммуникациям Фроде Андерсен заметил, что в стране нет каких-либо правил, связанных с производством или продажей такого типа карт и головоломок, поэтому у ведомства нет оснований для разбирательства в этом деле.

Головоломки с картами, между тем, экспортируются в 30-40 стран мира. В компании признают, что выпускают головоломки с картами, где Крым включен в состав России. Однако украинские версии паззлов получат Крым в составе Украины.

«У нас две версии. Одна версия сделана для России, которая, к слову, является нашим крупнейшим клиентом. Но мы продаем свою продукцию и в Россию, и на Украину. А в украинской версии Крым указан украинским в версии, которую мы отправляем туда», – отметили в компании.

По словам представителя компании, это сложный вопрос для них, но они поступают так, как «говорят клиенты».

Отметим, что Киев регулярно возмущается, если на картах Крым указывается не в составе Украины. Так, в марте украинский телеканал СТБ уволил режиссера монтажа проекта «Холостяк» за показ в эфире карты Украины без Крыма.