В Донбассе три украинских силовика подорвались на бомбе

На взрывном устройстве в Донбассе подорвались три украинских силовика, один погиб, двое получили ранения, сообщает пресс-центр Объединенных сил Украины.

Группа военнослужащих механизированного батальона, которая действует на горловском направлении, как утверждается, попала в засаду во время «патрулирования района обороны», передает РИА «Новости».

«На маршруте патруля было установлено неизвестное взрывное устройство, от взрыва которого один военнослужащий погиб, двое ранены», – говорится в сообщении.

Пресс-центр утверждает, что на место происшествия прибыла резервная группа из ближайшего опорного пункта, а ополченцы по ней якобы открыли огонь. Резервная группа «приступила к преследованию», и трое ополченцев были якобы убиты.

Накануне сообщалось, что украинские силовики захватили в плен ополченца ЛНР.