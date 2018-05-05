Украинские военные захватили ополченца ЛНР

Вооруженные силы Украины захватили ополченца Луганской народной республики (ЛНР), сообщил официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Андрей Марочко.

«Под прикрытием интенсивного минометного огня на позиции народной милиции ЛНР проникла диверсионная группа противника, которую обнаружило одно из подразделений народной милиции», – сказал Марочко, передает ТАСС со ссылкой на Луганскинформцентр.

Завязался бой, в результате диверсионная группа отступила, понеся потери в виде двух погибших и двух раненных, при этом захватила в плен одного из военнослужащих. «На опубликованных украинскими СМИ фотографиях видно, что захваченного пленного избивают, применяют к нему пытки. Командование народной милиции требует от ВС Украины соблюдать Женевскую конвенцию и принимает необходимые меры для освобождения захваченного военнослужащего», – сказал Марочко.

Ранее в субботу Марочко сообщил, что на территории ЛНР ведется обстрел поселка городского типа Донецкий со стороны украинских силовиков.

В пятницу представитель России в контактной группе в Минске Борис Грызлов заявил, что украинская сторона дала гарантии соблюдения Минских договоренностей.

Напомним, с 30 марта по инициативе лидеров ДНР и ЛНР в Донбассе действует так называемое пасхальное перемирие, однако обстрелы так и не были полностью остановлены.

Ранее сообщалось, что украинские силовики открыли огонь из танков и гранатометов по населенному пункту Озеряновка в районе Горловки.