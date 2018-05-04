Украина гарантировала соблюдение Минских соглашений

Представитель России в контактной группе в Минске Борис Грызлов заявил, что украинская сторона дала гарантии соблюдения Минских договоренностей.

«Контактная группа обсудила ситуацию в связи с заявленным выходом Украины из режима АТО и переходом к «операции объединенных сил». Российская делегация, исходя из своей посреднической миссии, поставила вопрос о гарантиях соблюдения украинской стороной ранее достигнутых договоренностей. Эти гарантии были даны», – сказал Грызлов, передает РИА «Новости».

По его словам, представители Украины подтвердили «приверженность мирному политико-дипломатическому урегулированию конфликта в Донбассе в рамках Минских соглашений».

Российская сторона на заседании предложила усилить контроль за соблюдением режима прекращения огня в Донбассе.



«Контактная группа рассмотрела ряд случаев нарушения действующего режима прекращения огня, в частности происшедшие вблизи Донецкой фильтровальной станции. Российская делегация предложила СММ ОБСЕ усилить контроль на прилегающем к станции участке линии соприкосновения и фиксировать сторону, нарушившую режим безопасности ДФС», – отметил Грызлов.

По его словам, Россия также предложила проводить расследование каждого случая нарушения режима прекращения огня.

Он добавил, что Украина должна предоставить территории Донбасса особого статуса по «формуле Штайнмайера».

«Если власти Украины в действительности хотят политико-дипломатической и экономической реинтеграции Донбасса, то они должны сделать прописанные в Минских соглашениях шаги по законодательному предоставлению этой территории особого статуса, вступающего в силу по «формуле Штайнмайера». Провести амнистию участников противостояния с обеих сторон и завершить обмен удерживаемыми сторонами конфликта лицами по формуле «всех на всех». Мы считаем, что сегодня созданы все условия для этого обмена», – сказал постпред.

«Формула Штайнмайера», предложенная бывшим председателем ОБСЕ и экс-главой МИД ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером, определяет механизм введения в действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на временной основе в день выборов, и на постоянной основе – после опубликования отчета ОБСЕ об итогах выборов.

В апреле Грызлов заявлял, что для обмена пленными между самопровозглашенными республиками Донбасса и Киевом есть условия, но украинские власти постоянно создают искусственные трудности, отступая от принципа «всех на всех».