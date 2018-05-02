Кадыров призвал не беспокоиться за «летающего» кота бойца клуба «Беркут»

Глава Чеченской республики сравнил кота, которого подбрасывал Альберт Дураев из клуба «Беркут», с ребенком, добавив, что питомец живет в семье уже несколько лет, сыт и доволен жизнью.

«Все те, кто переживает за жизнь кота бойца клуба «Беркут», могут успокоиться – кот жив и невредим. Живет он в семье уже несколько лет. Он полноправный член семьи. Наверное, каждый папа аккуратно, ласково подбрасывал вверх своего ребенка», – написал в Telegram глава Чеченской республики Рамзан Кадыров, отреагировав на критику пользователей.

В Сети многие возмутились, увидев в Instagram бойца «Беркута» Альберта Дураева ролик, в котором он несколько раз перебрасывает другу своего кота.

«Они не имели умысла обидеть животное, посмотрите на видео как аккуратно они его ловят, с любовью. И кот не царапается, не вырывается. С котом все в порядке, он сытый, ухоженный, ласковый и довольный жизнью», – отметил Кадыров.

Ранее в Сети появилось видео, в котором бойцы грозненского клуба «Беркут» перебрасывали живого кота вместо мяча.