МИД потребовал от Польши прекратить государственный вандализм

Москва потребовала от Варшавы прекратить нарушение международных обязательств, уничтожая памятники советским солдатам, говорится в комментарии МИД России в связи с ликвидацией монумента воинам Красной армии на северо-западе Польши.

«Требуем от польской стороны прекращения произвола и напоминаем, что каждый новый акт узаконенного государственного вандализма глубоко и надолго травмирует двусторонние отношения», – говорится в документе, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Также в МИД указали на недопустимость нарушения Варшавой обязательств по сохранению мемориальных объектов Второй мировой войны, которые польская сторона несет перед Россией на основании международных договоров.

«Налицо еще один пример кощунственного, потребительского отношения польских властей к летописи Второй мировой войны», – говорится в комментарии МИД.

По мнению ведомства, «в Варшаве не считают нужным прислушиваться к простым полякам, многие из которых, насколько нам известно, возмущены грубой ревизией нашей общей истории».

Напомним, ранее в Польше в рамках «декоммунизации общественного пространства» был снесен обелиск установленный в 1945 году около деревни Порост в Западно-Поморском воеводстве на месте гибели советских танкистов.

В июле 2017 года в Польше приняли поправки в закон о запрете пропаганды коммунизма, согласно которым предполагается снос установленных в стране памятников советской эпохи. По информации Минобороны, в конце марта в Польше были снесены шесть памятников советским воинам.