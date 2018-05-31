Депутат потребовал организовать у Камчатской администрации место для «парковки» его коня

На Камчатке депутат регионального заксобрания Михаил Пучковский объявил о намерении приезжать на сессии в седле и потребовал организовать место для привязи своего коня у здания краевого правительства, пишут местные СМИ.

Как передает ИА «Кам24», депутат от партии «Справедливая Россия» Михаил Пучковский подготовил официальное заявление губернатору края, спикеру заксобрания и начальнику ГИБДД.

«В мои обязанности как депутата законодательного собрания Камчатского края входит присутствие на сессиях. Принимая во внимание цены на бензин и продукты, я пришел к выводу, что возможности приехать к зданию правительства Камчатского края у меня, как у рядового пенсионера, нет. Поэтому вынужден в качестве средства передвижения использовать мерина по кличке Ракета», – отметил Пучковский в обращении.

Также парламентарий просит определить место парковки и обеспечить коновязь у здания правительства на период ближайшей сессии, которая должна состоятся в конце июня.

Как заявил депутат журналистам, он живет исключительно на пенсию и в связи с ростом цен на бензин он не в состоянии ездить на своем автомобиле. Покупать билеты на автобус, как отметил депутат, для него также накладно.

«Сегодня наиболее удобный способ передвижения для меня – это мой конь Ракета. Топливом его не надо заправлять, билеты за проезд он не требует – да и в еде не прихотлив», – заявил Пучковский.

Накануне сообщалось, что на совещании у вице-премьера Дмитрия Козака российские нефтекомпании подтвердили готовность сохранять текущие розничные цены на бензин и дизельное топливо. До этого Росстат объявил, что в апреле производители бензина в России повысили цены на 13%.

В Роснефти заявили, что снизили объемы производства и поставок бензина на российский рынок из-за плановых ремонтов на НПЗ, но выполняют нормативы. До этого в ФАС сообщили, что основная доля снижения объемов реализации нефтепродуктов в России приходится на Роснефть, а «по ряду договоров, заключенных на биржевых торгах, были увеличены сроки отгрузки нефтепродуктов, что привело к несвоевременной поставке моторного топлива конечным потребителям».