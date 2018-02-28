Эротическая фотомодель отправлена в СИЗО за насилие над полицией

Суд в Москве заключил под стражу модель Киру Майер, которая обвиняется в применении насилия к полицейскому.

Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал меру пресечения для 24-летней Майер, сообщил Следственный комитет в Twitter.

В среду Следственный комитет сообщал о возбуждении в отношении Майер уголовного дела по обвинению в нанесении телесных повреждений инспектору ДПС.

Напомним, 24 мая Майер подралась с сотрудником Госавтоинспекции на Пресненской набережной в Москве. Инцидент произошел после того, как сотрудник ДПС оформил на девушку протокол, выяснив, что она была лишена прав еще в ноябре 2017 года.

По данным некоторых СМИ, она пыталась «откупиться», предложив полицейским сексуальные услуги. Такая, казалось бы, нередкая для 90-х история в «десятых» закончилась неожиданно для нарушительницы – стражи порядка не стали изменять с ней закону.

Кира Майер ведет блог в «Инстаграме», где выставляет откровенные фотографии. У нее 148 тыс. подписчиков. Из открытых источников известно, что ее настоящее имя – Дарья Цветкова, она является уроженкой Удмуртии, живет в Москве. Год назад подписчики обсуждали ее возможный роман с артистом Алексеем Воробьевым. В блоге она выставляет фото в дорогих интерьерах, признается в любви Парижу, отдыхает в Дубае, Сингапуре, Нью-Йорке. Теперь ей придется провести несколько месяцев в негламурном СИЗО.

Эта история напомнила о судьбе стритрейсерши Мары Багдасарян: она была задержана на Ленинградском шоссе за управление автомобилем без водительского удостоверения. Ранее Савеловский районный суд Москвы постановил навсегда лишить гонщицу водительских прав по состоянию здоровья – у нее эпилепсия, которую она приобрела несколько лет назад после участия в одном из ДТП. Сейчас она пытается обжаловать решение ГИБДД, запрещающее ей повторно сдать экзамены на права.