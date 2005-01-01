На модель Киру Майер завели дело за нападение на инспектора ДПС

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении инстаграм-модели Киры Майер; девушка нанесла телесные повреждения инспектору ДПС, пытаясь вырвать из его рук протокол.

«Экипаж ДПС остановил в центре Москвы Mercedes под управлением 24-летней уроженки Сарапула, лишенной водительских прав. Пытаясь вырвать протокол, она причинила инспектору телесные повреждения», – следует из сообщения СК в «ТамТам».

Напомним, Майер подралась с сотрудником Госавтоинспекции на Пресненской набережной в Москве. Инцидент произошел после того, как сотрудник ДПС оформил на девушку протокол, выяснив, что она была лишена прав еще в ноябре 2017 года.