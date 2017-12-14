Багдасарян обратилась в суд за правом гонять на машинах

Скандально известная стритрейсерша Мара Багдасарян не оставляет надежды вернуться за руль дорогих игрушек – через суд она пытается обжаловать решение ГИБДД, которое запрещает ей повторно сдать экзамены на водительские права.

Иск Мары Багдасарян к столичной автоинспекции несколько дней назад зарегистрировал Дорогомиловский районный суд Москвы, сообщает «Лайф».

Ответчиком по этому делу выступит Отделение по экзаменационной работе Межрайонного отдела ГИБДД технического надзора и регистрационно-экзаменационной работы № 2 ГУ МВД России по Москве, которое принимает экзамены, подтверждает квалификацию водителей, выдает и меняет права. Судебное заседание назначено на 18 мая.

Чтобы доказать, что она способна сдать экзамен и обзавестись правами, Багдасарян готова предоставить соответствующее медицинское заключение, подтверждающее, что у нее все в порядке со здоровьем.

Напомним, Савеловский районный суд Москвы в марте 2017 года рассматривал иск прокуратуры о пожизненном лишении Багдасарян водительских прав. На суде Савеловский межрайонный прокурор настаивал, что у Мары эпилепсия, которую она приобрела несколько лет назад после участия в одном из ДТП, и именно по этой причине она больше не может быть допущена к управлению автомобилем. Защита Багдасарян тогда настаивала, что у стритрейсерши нет заболевания.

В итоге суд постановил навсегда лишить гонщицу водительских прав по состоянию здоровья. Защита Багдасарян оспорила это решение, но Мосгорсуд оставил решение суда первой инстанции без изменения. Несмотря на это, столичная полиция неоднократно задерживала уличную гонщицу за рулем.