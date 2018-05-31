Мутко стал куратором Крыма и Севастополя

Вице-премьер Виталий Мутко будет курировать полуостров Крым и город федерального значения Севастополь, которые войдут в общую систему региональной политики.

«В целом, интеграция в социально-экономическую систему страны Крыма и Севастополя завершена, и они не нуждаются в отдельном кураторе на уровне вице-премьера, судя по распределению полномочий вице-премьеров, Крым и Севастополь войдут в сферу деятельности вице-премьера Виталия Мутко в рамках курирования региональной политики», – сказал пресс-секретарь вице-премьера кабмина Дмитрия Козака Илья Джус, передает РИА «Новости».

Ранее глава российского правительства Дмитрий Медведев подписал документ о распределении обязанностей между 10 своими заместителями.

Выяснилось, что Мутко на посту вице-премьера в рамках реализации нацпроекта займется жильем и городской средой, строительством и ЖКХ, жилищной политикой, развитием регионов.