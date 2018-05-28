Медведев распределил обязанности между вице-премьерами

Глава российского правительства Дмитрий Медведев подписал документ о распределении обязанностей между 10 своими заместителями.

Так, первый вице-премьер Антон Силуанов будет курировать финансово-экономическую политику, в том числе национальный проект по развитию малого и среднего бизнеса, реализацию программ по развитию международной кооперации и экспорта, а также госрегулирование производства и оборота алкогольной продукции.

«Весь комплекс вопросов финансово-экономической политики, в том числе национальный проект по развитию малого и среднего бизнеса и поддержке предпринимательской инициатив, а также реализацию национальных программ по развитию международной кооперации и экспорта, повышения производительности труда и поддержке занятости», –говорится в документе.

К его полномочиям добавляются государственное регулирование производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.

Константин Чуйченко на посту вице-премьера и руководителя аппарат правительства будет курировать планирование работы кабмина, контроль за исполнением решений, эффективностью работы федеральных органов исполнительной власти, вопросы госслужбы. Помимо этого, он будет заниматься госполитикой в сфере массовых коммуникаций и СМИ, а также будет ответственен за контрольно-надзорную деятельность и совершенствование системы корпоративного управления.

Вице-премьер Алексей Гордеев возьмет на себя вопросы, связанные с развитием сельского хозяйства, агропромышленного комплекса и рыболовства. «Сельское хозяйство и агропромышленный комплекс, биотехнологии и рыболовство, лесное хозяйство и лесопромышленный комплекс, природопользование, охрана окружающей среды и экологический надзор», – перечислены в документе обязанности Гордеева, передает ТАСС.

Он также будет курировать работу по выполнению национального проекта в сфере экологии.

Вице-премьер Татьяна Голикова будет курировать национальные программы по демографии, здравоохранению, образованию и науке. «Курирует все социальные вопросы - от уровня жизни и доходов людей до трудовых отношений. Пенсионное обеспечение, оборот лекарств, молодежную политику», – говорится в документе.

Кроме того, Голодец займется контролем и надзором в сфере образования и науки, санитарным и эпидемиологическим надзором и надзором в области защиты прав потребителей.

Вице-премьеру Юрию Борисову поручили курировать оборонно-промышленный комплекс.

Вице-премьер Максим Акимов «будет курировать выполнение национальной программы «Цифровая экономика» и национального проекта по созданию безопасных и качественных автодорог, цифровизацию государственного правления, в том числе вопросы предоставления госуслуг». Также в его сферу ответственности вошли транспорт, связь, новации, вопросы, связанные с недвижимостью и интеллектуальной собственностью.

Вице-премьер Дмитрий Козак «будет отвечать за промышленность и топливно-энергетический комплекс, техническое регулирование и технологический надзор», передает РИА «Новости».

Виталий Мутко на посту вице-премьера в рамках реализации нацпроекта займется жильем и городской средой, строительством и ЖКХ, жилищной политикой, развитием регионов. Вице-премьер, согласно документу, будет заниматься также «сотрудничеством с республиками Абхазия и Южная Осетия», курировать «национальную политику и национальные отношения в целом».

Юрий Трутнев на посту вице-премьера будет заниматься социально-экономическим развитием Дальнего Востока, российской Арктики.