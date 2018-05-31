Панин спровоцировал скандал, посмеявшись над ЛГБТ и ВДВ

Актер Алексей Панин посмеялся над патриотическими высказываниями россиян, вызвав шквал критики в свой адрес.

«Не позволим всяким геям и лесбиянкам развалить нашу Могучую Россию! Мы Великий народ! Не надо «засерать» мозги нашим детям! Мы и без вас, что хочешь, засрем! Россия вперед!», – написал российский актер в Instagram, высмеяв патриотические настроения россиян.

Он разместил фотоколлаж, на первой части которого сидят несколько молодых девушек с символикой ЛГБТ-активистов (радуга), а во второй – молодые люди в форме ВДВ, которые сидят на улице среди разбросанного мусора.

Снимок и подпись обидели многих подписчиков Панина:

«А почему вы живете в России? Ну ехали бы в Европу и жили бы в свободной стране, в чистоте и в порядке?! Что вас тут держит?», – спросил alashmalash777.

«В Европе тоже свиней хватает. 5 лет живу в Германии», – парировал masa1234552018.

«Я сам являюсь представителем ЛГБТ общества, и скажу, что какая разница с кем человек спит? Это сугубо личное дело каждого, главное будьте людьми», – призвал grinderpreo.

Были и те, кто просил Панина не засорять ленту политикой:

«Уважаю вас лично как актера. Хочется видеть побольше вашей красивой, чуткой дочки, работы вашей, касательно театра! Не нравится обсуждения страны, руководство. Может хватит засорять ленту политикой В первую очередь хочется культуры. Без вас знаем, что и как!», – считает ausha_8888.

Ранее Панин опубликовал в Сети видео, где его 10-летняя дочь едет по проселочной дороге за рулем автомобиля. Отметим, что водительские права у Панина в ГИБДД забрали в марте 2018 года.