Небензя призвал к созданию палестинского государства со столицей в Иерусалиме

Результатом политического процесса должно стать создание палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме, заявил постпред России при ООН Василий Небензя на заседании СБ организации.

Москва обеспокоена тем, что Палестина и Израиль стали чаще прибегать к насилию, которое препятствует диалогу. По словам дипломата. «ставка на силу, отказ от прямого диалога – это путь в никуда».

«Вектор развития обстановки на оккупированных палестинских территориях в очередной раз подтверждает, что международное сообщество не имеет права оставлять Палестину, занимаясь решением других проблем на Ближнем Востоке», – приводит его слова ТАСС.

Небензя призвал действовать. Он считает ближневосточный «квартет», в который входят Россия, США, ЕС и ООН подходящей площадкой для переговоров.

Москва заявила о праве палестинцев на мирные протесты. Россия осудила как неизбирательное применение силы против гражданских лиц, так и ракетные обстрелы территории Израиля.

По мнению российской стороны, обострение ситуации является следствием «застоя в политическом процессе». СБ приходится заниматься «устранением нежелательных последствий», а не решением «фундаментальных проблем».

Небензя призвал возобновить политический процесс для реализации «двугосударственной формулы и создания независимого и суверенного палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме».