МИД выразил позицию относительно статуса Иерусалима

Официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила на брифинге о позиции России: Иерусалим должен быть столицей Израиля и Палестины.

Захарова сообщила, что позиция России по вопросу Иерусалима остается неизменной, передает РИА «Новости».

«Хотели бы подтвердить, что позиция России по Иерусалиму остается неизменной. Город должен стать столицей двух независимых государств - Палестины и Израиля - и быть открытым для последователей всех трех монотеистических религий», – сказала представитель МИД России.

Также Захарова рассказала, что Россия обеспокоена обострением ситуации в секторе Газа. Она выразила искренние соболезнования пострадавшим и их родственникам, а также призвала стороны проявить сдержанность, отказавшись от провоцирующих напряженность шагов. Представитель МИД отметила, что подтверждает право палестинцев на мирные протесты.

Напомним, что столкновения палестинцев с израильскими солдатами случились в секторе Газа в связи с переносом посольства США в Иерусалим. Военные вели огонь на поражение. В конфликте погибли более 60 палестинцев, а 2,7 тыс. человек были ранены. Среди погибших оказалась и восьмимесячная девочка.

Палестинский лидер Махмуд Аббас сделал объявление о трехдневном трауре.