Комиссар Совета Европы отреагировала на арест Вышинского

Комиссар Совета Европы по правам человека Дуня Миятович приняла к сведению информацию об аресте на Украине журналиста Кирилла Вышинского и обещала приложить усилия для защиты прав СМИ.

Информация об аресте главного редактора РИА «Новости Украина» Кирилла Вышинского «надлежащим образом принята к сведению», отметила Миятович в ответном письме в Совет при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека, сообщает СПЧ.

«Ограничения журналистской деятельности вызывают мою глубокую озабоченность в этом и иных подобных случаях, когда журналисты подвергаются уголовному преследованию в некоторых странах Совета Европы», – написала она.

Она также отметила, что будет прилагать все усилия и «способствовать соблюдению Европейских стандартов в отношении защиты прав журналистов и СМИ в диалоге с властями соответствующих государств».

СПЧ обратился к Миятович 21 мая в связи с задержанием на Украине журналиста Кирилла Вышинского.

Вышинского задержали в Киеве 15 мая в связи с подозрением в госизмене и поддержке самопровозглашенных республик Донбасса. Главного редактора поместили под стражу на 60 дней без определения залога.

Через неделю в МИД Украины заявили, что украинская сторона готова рассмотреть все варианты освобождения из российской тюрьмы украинца Олега Сенцова, в том числе его обмен на Вышинского.

Арест Вышинского прокомментировал и президент России Владимир Путин, назвав его беспрецедентным.