СПЧ обратился в Совет Европы в связи с задержанием Вышинского

Из-за задержания на Украине журналиста Кирилла Вышинского к комиссару СЕ по правам человека Дуне Миятович обратился Совет при президенте России по развитию гражданского общества.

«Совет при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека обратился к комиссару Совета Европы по правам человека Дуне Миятович в связи с задержанием Службой безопасности Украины главного редактора агентства РИА «Новости Украина» Кирилла Вышинского», – говорится на сайте СПЧ.

Совет по правам человека отметил, что обвинения, которые выдвинули в адрес сотрудников РИА «Новости Украина», не имеют под собой никакого объективного основания, передает РИА «Новости».

Вышинского задержали в Киеве во вторник в связи с подозрением в госизмене и поддержке самопровозглашенных республик Донбасса. Главного редактора поместили под стражу на 60 дней без определения залога. Такое постановление вынес в прошлый четверг Херсонский городской суд.

В российском Министерстве иностранных дел действия Киева назвали произволом, а главный редактор МИА «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян считает, что так Украина мстит за Крымский мост. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в связи с этими событиями Кремль ожидает жестокой реакции международных организаций.

Арест Вышинского прокомментировал и президент России Владимир Путин, назвав его беспрецедентным.