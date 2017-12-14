Фигурантам дела о растрате при строительстве космодрома Восточный вынесли приговор

Трое фигурантов дела о растрате при строительстве объектов космодрома Восточный получили сроки от 6,5 до 7,5 лет, сообщает официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Начальник ФГУП «Спецстройсервис» при Спецстрое России» Андрей Ярцев приговорен к семи годам лишения свободы, генеральный директор ЗАО «Стройконструкция» Николай Шкадин – к 6,5 годам, а его заместитель Владимир Денискин как организатор преступления приговорен к 7,5 годам лишения свободы, сообщается на сайте СК.

Все они будут отбывать наказание в колонии общего режима.

«Ранее приговорами суда также были признаны виновными в пособничестве растрате и осуждены к реальным срокам наказания (директор ООО «Стройконструкция С») Анатолий Рязанов и (гендиректор ЗАО «Стройконстукция») Игорь Новиков», – напомнила Петренко.

Все они признаны виновными по статьям «растрата», «организация растраты» и «пособничество в растрате».

Следствием и судом установлено, что в 2012–2013 годах Андрей Ярцев и Анатолий Рязанов совместно с Николаем Шкадиным, его заместителями Игорем Новиковым и Владимиром Денискиным растратили в пользу принадлежащего Рязанову и Денискину ООО «Стройконструкция С» вверенные Ярцеву денежные средства федерального бюджета в размере более 250 млн рублей. Для этого была произведена закупка у «Стройконструкции С» металлоконструкций по искусственно завышенным ценам для строительства объектов космодрома.

По этому делу осуждены все фигуранты. Однако в январе в Москве была также задержан Илья Сафронов, который подозревается в хищении 7,6 млн рублей, выделенных на строительство объектов космодрома Восточный.

Кроме того, в феврале суд признал бывшего главу Дальспецстроя Юрия Хризмана виновным в злоупотреблениях при строительстве объектов космодрома Восточный, назначив ему наказание в виде 12 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима с выплатой штрафа в 1,5 млн рублей. По этому делу суд начался в мае 2016 года.