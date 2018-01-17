Задержан подозреваемый в хищении выделенных на космодром Восточный 7,6 млн рублей

В Москве задержан Илья Сафронов, который подозревается в хищении 7,6 млн рублей, выделенных на строительство объектов космодрома Восточный, сообщают СМИ.

По версии следствия, в октябре Сафронов – работник фирмы, которая сотрудничала с Восточным – от имени компании подделал договоры на поставку оборудования, которое требовалось для строительства. По документам поставка осуществлялась Центру эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры.

Кроме того, были подделаны документы об отправке и отгрузке оборудования, пишут «Известия».

В итоге на счет компании, в которой работал подозреваемый, поступило 7,6 млн рублей.