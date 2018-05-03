Стрелком из банка в Ереване оказался полковник полиции

Напавший на филиал одного из банков в Ереване оказался начальником центра регистрации нарушений ПДД, полковником полиции, сообщили в пресс-службе армянской полиции. В результате вооруженной атаки убит сотрудников финансового учреждения, ранены двое, в том числе полицейский.

«Выяснилось, что напавший – начальник центра дорожной полиции по регистрации нарушений, обнаруженных посредством видеосъемки, полковник Даниел Даниелян», – передает РИА «Новости» сообщение полиции.

Мужчину обезвредили. Сообщается, у него при себе были нож, граната и ружье.

«Он ранил двух сотрудников банка, один из которых скончался», – говорится в сообщении полиции.

Нападавший похитил деньги, однако не смог далеко убежать. Его окружили полицейские, он оказал сопротивление, ранив одного из стражей порядка. Отмечается, что правоохранители действовали профессионально и быстро обезвредили мужчину, он доставлен в отделение.

Ранее в четверг сообщалось, что неизвестные открыли огонь в одном из армянских банков, ранен сотрудник правоохранительных органов.