В банке в Армении произошла стрельба

Неизвестные открыли огонь в одном из армянских банков, ранен сотрудник правоохранительных органов, сообщил начальник управления по связям с общественностью и информации полиции Ашот Агаронян.

«По полицейским был открыт огонь, есть раненый сотрудник», – передает его слова РИА «Новости».

Он добавил, что подробности инцидента появятся позже.

Позже стало известно, что при нападении на банк погиб один человек, еще двое пострадали.

Напомним, ситуация в Армении дестабилизирована из-за протестных акций, которые возглавил лидер армянской оппозиции Никол Пашинян.

Демонстранты уже добились отставки премьера Сержа Саргсяна, однако акции протеста продолжаются. Накануне в стране было парализовано движение на железной дороге, на ряде важнейших магистралей страны, на центральных улицах Еревана и в аэропорту Звартноц.