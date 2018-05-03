Очевидцы рассказали, как летчики пытались спасти падающий Су-30

Корпус российского истребителя Су-30СМ, который рухнул в море возле берегов Сирии, сейчас достают со дна, в операции принимают участие около 20 водолазов. Кроме того, стали известны свидетельства очевидцев об обстоятельствах падения истребителя.

«К корпусу затонувшего в Средиземном море у берегов Сирии российского истребителя СУ-30 в настоящее время прикрепляют тросы, чтобы поднять самолет со дна. Квадрат патрулируют три катера ВМС РФ, также к месту прибыл военный корабль из Тартуса, оборудованный специальным краном», – сообщается в Telegram-канале WarGonzo.

По данным канала, в поисках задействованы 20 водолазов. После поднятия корпуса на палубу корабля его доставят на базу в Тартус. Туда прибудут авиатехники, которые займутся обследованием обломков Су-30.

Источник канала заявил, что корпус истребителя транспортируют в Москву на самолете Ил-76.

«Очевидцы также уточнили, что из пяти раз, которые пилоты попытались выровнять падающий самолет – два раза это у них почти получилось. То есть пилоты пытались спасти машину до последнего, возможно, именно поэтому они не успели катапультироваться», – отмечает канал.

Ранее Минобороны подтвердило, что российский истребитель Су-30СМ потерпел катастрофу в Сирии после взлета с аэродрома Хмеймим. Экипаж из двух летчиков погиб, до последних минут борясь за самолет.

В СМИ появилось имя пилота, погибшего при крушении истребителя.