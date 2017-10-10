Названо имя командира разбившегося в Сирии российского Су-30СМ

В Сети назвали имя командира российского истребителя Су-30СМ, разбившегося около авиабазы Хмеймим в Сирии.

За штурвалом находился Альберт Д., сообщает Рен ТВ.

Между тем в Twitter появились кадры предположительно очевидца катастрофы Су-30СМ. На фото видно, что самолет упал в море возле берега поблизости от жилых домов.

Ранее в четверг Минобороны сообщило, что Су-30СМ потерпел катастрофу в Сирии после взлета с аэродрома Хмеймим. Экипаж из двух летчиков погиб, до последних минут борясь за самолет.

В октябре прошлого года также произошло крушение российского боевого самолета без огневого воздействия. Тогда отправлявшийся на боевое задание фронтовой бомбардировщик Су-24 потерпел аварию при взлете с аэродрома Хмеймим, не успевший катапультироваться экипаж погиб.