В Сирии разбился российский истребитель Су-30СМ, экипаж погиб

Российский истребитель Су-30СМ потерпел катастрофу в Сирии после взлета с аэродрома Хмеймим, сообщает Министерство обороны. Там отметили, что экипаж из двух летчиков погиб, до последних минут борясь за самолет.

«Около 9.45 мск при наборе высоты после взлета с аэродрома Хмеймим над акваторией Средиземного моря потерпел катастрофу российский истребитель Су-30СМ», – передает РИА «Новости» текст сообщения российского военного ведомства.

«Оба летчика, до последних минут боровшиеся за самолет, по докладу с места, погибли», – сообщает Минобороны.

В военном ведомстве подчеркнули, что огневого воздействия по разбившемуся в Сирии истребителю не было, и допустили возможность того, что в двигатель попала птица.

Су-30СМ (серийный модернизированный) – последняя модификация российского многоцелевого тяжелого истребителя Су-30 поколения 4+. Первый его полет состоялся в сентябре 2012 года. Модель хорошо зарекомендовала себя во время боевых действий в Сирии. Стоит на вооружении 10 стран мира.

В октябре прошлого года также произошло крушение российского боевого самолета без огневого воздействия. Тогда отправлявшийся на боевое задание фронтовой бомбардировщик Су-24 потерпел аварию при взлете с аэродрома Хмеймим, не успевший катапультироваться экипаж погиб.

Как рассказал газете ВЗГЛЯД военный летчик полковник ВВС Валентин Падалка, экипаж Су-24 боролся за управление самолетом до последнего. В свою очередь бывший командующий 4-й воздушной армией ВВС и ПРО генерал-лейтенант Валерий Горбенко отметил, что, вероятнее всего, неисправность возникла в двигателе, а летчики не успели катапультироваться, потому что до последнего пытались спасти самолет.