Иран отказался пересматривать ядерную сделку

Тегеран не будет «пересматривать или вносить поправки» в Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), заявил министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф.

«Мы не будем ни привлекать внешних игроков к нашей безопасности, ни пересматривать или вносить поправки в соглашение, которое мы уже добросовестно выполнили», – цитирует главу МИД Ирана РИА «Новости».

Также министр отметил, что «США последовательно нарушали договоренность, в особенности тем, что отговаривали других вести бизнес с Ираном».

Ранее генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что считает неправильным отказываться от соглашения по иранской ядерной программе, пока ему не будет найдена альтернатива. До этого иранский посол в Лондоне Хамид Баидинежад предупредил, что Тегеран прекратит участие в СВПД в случае, если из соглашения выйдут США.

Напомним, Иран отказался принимать новые обязательства по ядерной сделке. В тот же день Израиль заявил, что ядерная сделка с Ираном «основана на лжи», в связи с чем Тель-Авив передал Вашингтону некие данные о «военной ядерной программе» Тегерана. Тегеран ответил на «старые обвинения» Израиля по ядерной программе. На фоне угроз США Иран обновил рекорд экспорта нефти.