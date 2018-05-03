Генсек ООН выступил в защиту ядерного соглашения с Ираном

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш считает неправильным отказываться от соглашения по иранской ядерной программе, пока ему не будет найдена альтернатива.

Как сообщает Би-би-си, по словам Гутерриша, соглашение с Ираном было «важной дипломатической победой», его необходимо сохранить.

«Нам не следует отказываться от него, пока у нас не будет приемлемой альтернативы», – передает ТАСС слова генсека ООН.

Иран отказался принимать новые обязательства по ядерной сделке. В тот же день Израиль заявил, что ядерная сделка с Ираном «основана на лжи», в связи с чем Тель-Авив передал Вашингтону некие данные о «военной ядерной программе» Тегерана. Тегеран ответил на «старые обвинения» Израиля по ядерной программе. На фоне угроз США Иран обновил рекорд экспорта нефти.

Напомним, ранее в четверг иранский посол в Лондоне Хамид Баидинежад предупредил, что Тегеран прекратит участие в совместном всеобъемлющем плане действии (СВПД) по ядерной программе в случае, если из соглашения выйдут Соединенные Штаты.