В Кремле прокомментировали обращение «Реновы» за господдержкой

Российское правительство прорабатывает обращение группы «Ренова» Виктора Вексельберга, который попросил господдержку в связи с американскими санкциями, однако решений на этот счет пока нет, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«По-прежнему это тема правительства, и вы знаете, что это оправданно и сформулировано для кабинета министров, поэтому я рекомендую обращаться туда», – передает его слова РИА «Новости».

Он добавил, что именно кабмин прорабатывает эту тему и пока не принимал решений по этому поводу.

В то же время Песков назвал некорректными слова о том, что российские компании пытаются воспользоваться санкциями для получения господдержки.

«Вы считаете, что «Ренова» пользуется ситуацией? «Ренова», которая подверглась таким незаконным санкциям? Поэтому постановку вопроса не считаю корректной», – заявил он.

Ранее сообщалось, что группа «Ренова» попавшего под американские санкции Виктора Вексельберга направила на рассмотрение кабмина обширный список мер для поддержки своих активов.

Ранее сообщалось, что председатель совета директоров и основной владелец группы компаний «Ренова» Виктор Вексельберг с начала года потерял 773 млн долларов, его состояние составляет 15,5 млрд долларов.