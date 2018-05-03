Вексельберг предложил властям обширный план поддержки «Реновы»

Группа «Ренова» попавшего под американские санкции Виктора Вексельберга направила на рассмотрение кабмина обширный список мер для поддержки своих активов, сообщают российские СМИ.

Список запрошенных «Реновой», послаблений крайне широк. В частности, компания просит обеспечить ей рефинансирование в государственных банках полученных на Западе кредитов на 820 млн евро под залог 26,5% акций «Русала» без привязки к рыночной стоимости акций алюминиевой компании, а также помощи в рефинансировании кредитов и облигаций по компаниям группы на сумму до 300 млрд рублей.

Кроме того, предложено разрешить Меткомбанку (среди бенефициаров – партнеры Виктора Вексельберга и топ-менеджеры его структур, занимает 80-е место в России по активам) кредитовать компании «Реновы» без учета норматива Н6 ЦБ по рискам.

Также компания попросила содействовать ей в получении госзаказов, а также различных таможенных льгот. Среди последних, например, заградительные ввозные пошлины для конкурентов новочебоксарского «Химпрома» и нулевые – на сырье для комбината, заградительные пошлины на энергооборудование конкурентов Уральского турбинного завода, а также полный запрет импорта напитков и воды для поддержки «Байкал холдинга».

Знакомые с ситуацией источники говорят, что в «Ренове» понимают, что возможности государства не безграничны и поддержка будет направлена прежде всего на сохранение рабочих мест в компаниях, попавших под санкции или тесно связанных с ними. Отмечается, что группа не ждет, что будут реализованы все внесенные предложения.

Ранее сообщалось, что председатель совета директоров и основной владелец группы компаний «Ренова» Виктор Вексельберг с начала года потерял 773 млн долларов, его состояние составляет 15,5 млрд долларов.

В середине апреля глава РСПП Александр Шохин предложил премьер-министру Дмитрию Медведеву создать в кабмине структуру по реагированию на санкции, которая будет, в том числе, мониторить ситуацию в связи с ограничениями; председатель правительства согласился рассмотреть эту идею.