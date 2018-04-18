В кабмине задумались о создании структуры по реагированию на санкции

Глава РСПП Александр Шохин предложил премьер-министру Дмитрию Медведеву создать в кабмине структуру по реагированию на санкции, которая будет, в том числе, мониторить ситуацию в связи с ограничениями; председатель правительства согласился рассмотреть эту идею.

«В ряде случаев ответы могут быть найдены и путем встраивания в эти схемы либо специально созданных государственных структур, либо использования имеющихся… В этой связи возникло наше предложение создать в правительстве какой-то центр мониторинга ситуации, причем не только поддержки конкретных компаний, а выстраивания какой-то технологии», – передает слова Шохина РИА «Новости».

Он отметил, что Медведев согласился с этим предложением, однако теперь нужно решить, где разместится этот центр.

«Мое предложение – в порядке не могу сказать шутки – создать структуру под названием Контрофак. Поскольку в Минфине США – OFAC (департамент Минфина США по контролю за иностранными активами), то нам надо создать структуру Контрофак», – сказал Шохин.

По его словам, речь идет не о том, чтобы эта структура наказывала кого-либо, а мониторила ситуацию и определяла, какая форма поддержки будет оказываться: кредитная, внешнеэкономическая или рефинансирование. Включиться в эту работу, считает Шохин, могли бы Центробанк, Минфин и Минэкономразвития.

«Премьер сказал, что такой центр нужен. Другое дело – наверно, не надо создавать федеральный орган исполнительной власти новый для этого, но надо подумать, где его разместить», – добавил глава РСПП.

Во вторник на встрече премьера с бюро РСПП, отметил Шохин, также отдельно обсуждалась проблема так называемых вторичных санкций – когда компании настороженно относятся к взаимодействию с «токсичными» компаниями.

«В частности, сегодня появился «Трансконтейнер», который не хочет перевозить продукцию «Русала». Ясно, что это компании, которые боятся попасть под режим вторичных санкций», – заметил Шохин.

Он также отметил, что на встрече речь шла о точечной поддержке «Русала» и «Реновы», но подробно эта тема не обсуждалась.

В свою очередь глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что «Русал» обращался в Минпромторг с предложениями о поддержке алюминиевой отрасли в части переработки первичного сырья.

«В частности, создание перерабатывающей промышленности по первичному алюминию в трех направлениях – это Красноярск, Хакасия и Волгоград. Пока мы не будем развивать перерабатывающую отрасль и не будем создавать новые производства по глубокой переработке первичного алюминия, мы будем находиться в зависимости», – сказал он.

Отметим, что в России готовится ответ на санкции со стороны США, которые были введены 6 апреля и касались ряда крупных российских предприятий и бизнесменов. Законопроект, предусматривающий ответ России на санкции США, внесли в Госдуму главы фракций и спикер Вячеслав Володин. Проект, в частности, содержит запрет на ввоз американской сельскохозяйственной, алкогольной и табачной продукции, а также лекарственных препаратов, подразумевает приостановку сотрудничества РФ и США по атому, авиастроению и ракетным двигателям.