В кабмине задумались о создании структуры по реагированию на санкции

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Американские санкции грозят испортить важнейшее финансовое достижение России

Ускорение инфляции в России уже неизбежноФото: Дмитрий Рогулин/ТАСС
Центробанк признал крайне серьезное значение для российской экономики введенных недавно Вашингтоном новых экономических санкций. Регулятор не исключил, что в результате этих санкций инфляция будет расти, а значит, возможно появление необходимости корректировать всю денежно-кредитную политику последних лет. Чем обернутся подобные изменения для каждого российского гражданина и экономики в целом? Подробности...
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Офицеры «москитного флота» собрались бежать в Крым

Офицеры ВМСУ шантажируют Порошенко угрозами получить российское гражданствоФото: David Mdzinarishvili/Reuters
Открытое письмо офицеров ВМСУ Петру Порошенко показывает, что Украина не слишком-то заботится о своих защитниках. Покинувшие Крым ради службы киевским властям моряки отчаялись получить новое жилье и пригрозили президенту бегством в Россию. Учитывая, до чего довели украинские власти свою страну, моряки вполне способны выполнить свои угрозы, считают эксперты. Подробности...
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Правда о фальшивой «химатаке» сулит Трампу и Мэй большие проблемы

«Белым каскам» удалось нагнать в истории с Думой столько туману, что без ревизоров ОЗХО и ВОЗ не разберешьсяФото: Samer Bouidani/Zuma/Global Look Press
«Но я не видел на видео, чтобы люди кашляли. При таком отравлении будет несдерживаемый приступ кашля», – пояснил газете ВЗГЛЯД эксперт по химическому оружию Антон Уткин. По его мнению, Россия должна собирать показания очевидцев, шаг за шагом доказывая международному сообществу: сделанная «Белыми касками» в сирийской Думе видеозапись была всего лишь инсценировкой химической атаки. Подробности...
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Чешско-польские БМП не спасут украинскую пехоту

Из-за нехватки БМП армия использует грузовики и даже школьные автобусыФото: Vasily Fedosenko/Reuters
На Украине разгорается очередной скандал в оборонной сфере. На сей раз речь идет об остром дефиците наиболее значимых компонентов вооружения сухопутных войск – легкой бронетехнике, точнее, БМП-1. Крупную партию таких бронемашин еще советского производства согласились продать чехи, но проблему ВСУ это не решит. Эта проблема куда более сложного характера. Подробности...
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К трагедии в Кемерово могла привести целая серия нарушений

Если бы не ряд нарушений, трагедия в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово могла бы быть менее масштабнойФото: Максим Киселев/РИА «Новости»
Чудовищный пожар в Кемерово немедленно вызвал массу и официальных версий, и слухов о его причинах. Уже сейчас, исходя из свидетельств очевидцев, можно выделить ряд нарушений, превративших возгорание в одну из самых страшных трагедий такого рода в современной России. Их насчитывается как минимум шесть. Подробности...
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Серьезные волнения гарантируют Армении тяжелые травмирующие последствия

Андрей Бабицкий, журналист
Почему мода на все антироссийское продолжает оставаться на постсоветском пространстве устойчивым трендом, несмотря на то, что курс на евроинтеграцию никак не улучшил положения дел в выбравших его государствах? Ответ очевиден. Подробности...
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Дерипаске надо было поплотнее нашпиговать «Русал» американскими деньгами

Сергей Шмидт, историк (Иркутск)
Один из самых интересных моментов в теме «плохо подготовились к новой холодной войне» – недостаточно глобализировались. Да-да, в том и прикол. Подробности...

Вся планета ждет ответный ход России

Эдуард Биров, журналист
Ракетно-бомбовый удар США по Сирии вызвал две крайние реакции – алармистскую и бравурную. И та и другая неадекватны и опасны. На самом деле ситуация проще и сложнее одновременно. Подробности...
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    Путин комментирует «кремлевский доклад» США

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      Украина уничтожила в Луганске технику для парада 9 мая

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      Сирия отразила нападение США (фото)

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          В кабмине задумались о создании структуры по реагированию на санкции

          18 апреля 2018, 14:48

          Текст: Сергей Гурьянов

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          Глава РСПП Александр Шохин предложил премьер-министру Дмитрию Медведеву создать в кабмине структуру по реагированию на санкции, которая будет, в том числе, мониторить ситуацию в связи с ограничениями; председатель правительства согласился рассмотреть эту идею.

          «В ряде случаев ответы могут быть найдены и путем встраивания в эти схемы либо специально созданных государственных структур, либо использования имеющихся… В этой связи возникло наше предложение создать в правительстве какой-то центр мониторинга ситуации, причем не только поддержки конкретных компаний, а выстраивания какой-то технологии», – передает слова Шохина РИА «Новости».

          Он отметил, что Медведев согласился с этим предложением, однако теперь нужно решить, где разместится этот центр.

          «Мое предложение – в порядке не могу сказать шутки – создать структуру под названием Контрофак. Поскольку в Минфине США – OFAC (департамент Минфина США по контролю за иностранными активами), то нам надо создать структуру Контрофак», – сказал Шохин.

          По его словам, речь идет не о том, чтобы эта структура наказывала кого-либо, а мониторила ситуацию и определяла, какая форма поддержки будет оказываться: кредитная, внешнеэкономическая или рефинансирование. Включиться в эту работу, считает Шохин, могли бы Центробанк, Минфин и Минэкономразвития.

          «Премьер сказал, что такой центр нужен. Другое дело – наверно, не надо создавать федеральный орган исполнительной власти новый для этого, но надо подумать, где его разместить», – добавил глава РСПП.

          Во вторник на встрече премьера с бюро РСПП, отметил Шохин, также отдельно обсуждалась проблема так называемых вторичных санкций – когда компании настороженно относятся к взаимодействию с «токсичными» компаниями.

          «В частности, сегодня появился «Трансконтейнер», который не хочет перевозить продукцию «Русала». Ясно, что это компании, которые боятся попасть под режим вторичных санкций», – заметил Шохин.

          Он также отметил, что на встрече речь шла о точечной поддержке «Русала» и «Реновы», но подробно эта тема не обсуждалась.

          В свою очередь глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что «Русал» обращался в Минпромторг с предложениями о поддержке алюминиевой отрасли в части переработки первичного сырья.

          «В частности, создание перерабатывающей промышленности по первичному алюминию в трех направлениях – это Красноярск, Хакасия и Волгоград. Пока мы не будем развивать перерабатывающую отрасль и не будем создавать новые производства по глубокой переработке первичного алюминия, мы будем находиться в зависимости», – сказал он.

          Отметим, что в России готовится ответ на санкции со стороны США, которые были введены 6 апреля и касались ряда крупных российских предприятий и бизнесменов. Законопроект, предусматривающий ответ России на санкции США, внесли в Госдуму главы фракций и спикер Вячеслав Володин. Проект, в частности, содержит запрет на ввоз американской сельскохозяйственной, алкогольной и табачной продукции, а также лекарственных препаратов, подразумевает приостановку сотрудничества РФ и США по атому, авиастроению и ракетным двигателям


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