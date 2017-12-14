«Деривация-ПВО» готова к госиспытаниям

Госиспытания новой 57-миллиметровой зенитной самоходной установки «Деривация-ПВО» начнутся в 2018 году, сообщили в пресс-службе Ростеха.

«Государственные испытания нового зенитно-артиллерийского модуля калибра 57 мм, разработанного нижегородской компанией «Буревестник», планируется начать в этом году», – передает ТАСС сообщение пресс-службы Ростеха.

По данным разработчика, комплекс ЗАК-57 «Деривация-ПВО» калибром 57 миллиметров не будет иметь равных в мире, так как получит способность как поражать воздушные цели, прикрывая войска с воздуха, так и участвовать в наземных операциях.

Напомним, 30 марта гендиректор Центрального научно-исследовательского института «Буревестник» (разработчик, входит в Уралвагонзавод) Георгий Закаменных заявил, что первый опытный образец новейшего самоходного зенитно-ракетного комплекса «Деривация-ПВО» создан и приступил к предварительным испытаниям.