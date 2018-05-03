Рубль вырос к доллару и евро

Курс доллара расчетами «завтра» на 10.00 мск в четверг, 3 мая, снижался на 30 копеек – до 63,72 рубля, свидетельствуют данные торгов на Московской бирже.

Евро снизился на 27 копеек – до 76,22 рубля, передает РИА «Новости».

Июльский фьючерс на нефть марки Brent снижался на 0,04% – до 73,33 доллара за баррель.