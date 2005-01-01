В Москве завершился XV Всероссийский съезд уполномоченных по правам ребенка

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29 мая, вторник  |  Последнее обновление — 21:57  |  vz.ru
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Почему бензин в России всегда только дорожает

Дорогая нефть – благо для бюджета, но беда для автомобилистаФото: Сергей Фадеичев/ТАСС
Минфин наконец заметил то, на что в последние недели жалуются все автомобилисты, – существенный рост цен на бензин и дизтопливо. Называется и причина происходящего: повышение цен на нефть на мировом рынке, которое так радует российский бюджет. Однако действительно ли причина в этом – и что могло бы сделать правительство для сдерживания роста цен на топливо? Подробности...
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Почему Киев испугался потери прилегающих к Крыму территорий

В заявлении Бабина о «мадам с косой» и «господине с Донбасса» есть двусмысленный намекФото: Тарас Литвиненко/РИА «Новости»
Киев одолела мания преследования – там увидели в Херсонской области чуть ли не новый потенциальный Донбасс. В окружении Порошенко уверены, что Россия попытается заполучить Северо-Крымский канал, чтобы обеспечить Крым питьевой водой. Более того, он разглядел потерю госконтроля над прилегающими к полуострову территориями. Есть ли у украинских страхов реальные основания? Подробности...
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Реставратор назвал невосстановимую часть «Ивана Грозного»

Полотно Ильи Репина неоднократно подвергалось покушениямФото: «Иван Грозный и сын его Иван
16 ноября 1581 года», И.Е. Репин
«Полотно и до этого было ужасное, хотя реконструировать сейчас можно все что угодно. Но мы не восстановим духовный темперамент автора, его видение мира», – сказал газете ВЗГЛЯД именитый художник-реставратор Александр Сапожников. Он уверен, что картина «Иван Грозный убивает своего сына», которую повредил вандал из Воронежа, будет восстановлена, но лишь технически. Подробности...
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Польша желает создать ударный кулак против беззащитного Калининграда

Польские власти готовы обеспечить «стол и дом» американцамФото: U.S. Army/Staff Sgt. Pablo N. Piedra
Польские власти готовы раскошелиться на 2 млрд долларов, лишь бы в стране была развернута танковая бригада армии США. То, что это явно нарушает Акт Россия – НАТО, давно уже не беспокоит правящие круги Варшавы. Они и вправду готовы поверить в мифическую угрозу из Калининграда. Но действительно ли польское общество так панически боится России, что готово размещать американцев за свой счет? Подробности...
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Почему Кубань снова стала местом кровавого убийства

Мать пятерых детей Наталья Дмитриева была жестоко убита подросткамиФото: с личной страницы ok.ru
От того, что в Кущевской было 12 жертв, а в Псебае одна, ситуация не становится менее ужасной. В любом случае возникает вопрос – почему опять Кубань? Почему в этом теплом и благодатном крае совершается уже второе кровавое убийство, потрясающее своей жестокостью всю страну? И уже второй раз выясняется, что убийцы давно терроризируют округу, а люди боятся пожаловаться. Подробности...
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До чего акушер-гинеколог довела Бундесвер

Наталия Янкова, публицист (Германия)
Счетная палата ФРГ обвинила министерство обороны, возглавляемое Урсулой фон дер Ляйен, в сокрытии фактов о недостаточном количестве военного снаряжения. Мало того, Счетная палата обнаружила и фальсификации в документах. Подробности...
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Платные дороги вместо смеси навоза с асфальтом

Петр Шкуматов, общественный деятель
Дороги в России строились на отвали, воровали все и немного больше, а чтобы можно было сдать объект, привозили всякий навоз, палки, смешивали, покрывали асфальтом и сдавали за большой откат. Подробности...
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«Гуру из Сбербанка» выходит за границы привычного

Сергей Худиев, публицист, богослов
На Петербургском международном экономическом форуме прошло несколько выступлений известного индийского гуру, который уже выступал перед менеджерами Сбербанка и пользуется большой популярностью в деловых кругах. Подробности...
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          В Москве завершился XV Всероссийский съезд уполномоченных по правам ребенка

             29 мая 2018, 20:58
          Фото: Александр Натрускин/РИА Новости

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          В ходе мероприятия уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова сообщила, что инструментом для более качественной реализации предложений в сфере защиты детства станет работа по укреплению института уполномоченных.

          «Сегодня вопрос защиты семьи выходит на новый уровень, и вектор развития задал президент России на заседании Координационного совета по реализации Национальной стратегии действий в интересах детей, обозначив целый спектр мер, предложений, которые помогут семье улучшить качество жизни. Новые, амбициозные задачи в сфере детства требуют новых решений. И инструментом для более качественной реализации предложений станет укрепление института уполномоченных», – сказала Кузнецова в ходе выступления на XV Всероссийском съезде уполномоченных по правам ребенка на тему «Вектор Десятилетия детства: счастливые дети – счастливая страна». 

          Заместитель председателя СФ Галина Карелова, в свою очередь, отметила значимость института омбудсменов в решении проблем в сфере защиты детства, а также поддержала инициативу принятия законодательного акта об уполномоченных, передает РАПСИ.

          «Я знаю, что есть потребность подготовки законопроекта об уполномоченных по правам ребенка. Мы не раз в СФ слышали такие предложения и готовы работать по этой теме, если необходимо наше участие», – подчеркнула Карелова. 

          Уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге Светлана Агапитова также поддержала эту инициативу, процитировав слова президента России Владимира Путина, сказанные в ноябре на Координационном совете по реализации Национальной стратегии действий в интересах детей: «Если такой документ поможет в работе, то мы будем думать над ним вместе с депутатами, чтобы разработать и принять его. И это станет одним из мероприятий Десятилетия детства в самом его начале». 

          Уполномоченный при президенте по правам ребенка также выделила основные направления работы института детских омбудсменов на ближайшее время.

          По словам Кузнецовой, одной из важнейших проблем является вопрос обеспечения безопасности детей. Особое внимание омбудсмен обратила на информационную безопасность несовершеннолетних, заявив о необходимости создания позитивного детского контента в сети Интернет.

          «Попадание несовершеннолетних в деструктивную информационную среду ведет к трагическим последствиям. Самым простым решением видится запрет и выстраивание барьеров в информационной среде, однако, как показывает практика, это не всегда приводит к ожидаемым результатам. Нужны различные формы поддержки организаций, создающих позитивный детский контент», – сказала Кузнецова.

          Она напомнила, что в начале апреля уполномоченным был представлен проект «дорожной карты» по профилактике ЧП в общеобразовательных организациях. Документ включает в себя 19 мероприятий, в том числе создание специального органа, ответственного за круглосуточный мониторинг сети Интернет на предмет наличия информации, причиняющей вред здоровью несовершеннолетних, а также разработку новых, отвечающих современным вызовам методических рекомендаций по работе классного руководителя в школе.

          Следующей важной темой, по мнению Кузнецовой, является вопрос качества воспитания российских детей. «Сегодня запрос к системе образования звучит не только как подготовка к сдаче экзаменов. Мы научились измерять глубину знаний, но сложно говорить о критериях оценки эффективности воспитательной работы в школах», – пояснила омбудсмен, отметив, что в план Десятилетия детства уже включены мероприятия, направленные на формирование знаний о традиционных семейных ценностях.

          Кроме того, остро стоит проблема дополнительного образования детей – за последние пять лет на 130% возросло количество платных услуг такого рода. «Каждый ребенок вне зависимости от места проживания и прочих обстоятельств должен реализовывать свое право на дополнительное образование», – сказала Кузнецова.

          Еще одним важным направлением деятельности института уполномоченных является обеспечение доступности лекарств для детей с редкими заболеваниями. «В 2016 году лишь 30 регионов обеспечили своих пациентов лекарственными препаратами в необходимом объеме. Совокупный дефицит региональных бюджетов по данной статье в 2017 году превысил восемь миллиардов рублей», – отметила Кузнецова, заявив о необходимости выработать системные меры по бесперебойному лекарственному обеспечению детей.

          По словам омбудсмена, нельзя оставить без внимания и необходимость совершенствования паллиативной медицинской помощи. Министерством здравоохранения России уже введена система учета пациентов, нуждающихся в получении такой помощи, а до 1 июня будет подготовлена программа по информированию врачей и пациентов о праве больного на получение паллиативной помощи.

          Эти поручения правительства России ведомство выполняет в рамках реализации «дорожной карты» по развитию паллиативной помощи детям, разработанной федеральным омбудсменом в 2017 году. Документ включает в себя комплекс мер юридического и практического характера для улучшения качества жизни тяжелобольных. В частности, проект предусматривает внесение законодательных изменений в ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан России» с целью регуляции искусственной вентиляции легких не только в амбулаторных, но и в домашних условиях.

          Уполномоченный также отметила важность поддержки многодетных семей. Кузнецова напомнила, что в настоящее время ведется работа по разработке федерального закона о многодетных семьях, который позволит наделить такие семьи особым статусом, предполагающим преференции в части улучшения жилищных условий и материальные гарантии со стороны государства после рождения третьего и последующего ребенка.

          В завершение омбудсмен упомянула о необходимости совершенствования механизма постинтернатного сопровождения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. «Необходимы новые решения и подходы в решении проблемы своевременного обеспечения жильем детей-сирот. Мы готовы приступить к разработке новых подходов, которые помогут решить эту задачу», – сказала Кузнецова.

          Она напомнила, что в декабре 2017 года уполномоченный представила проект «дорожной карты» по совершенствованию постинтернатного сопровождения вышеназванной категории выпускников. В числе мероприятий и законодательные инициативы, и план по утверждению межведомственного взаимодействия по социальной адаптации воспитанников, и действия по повышению их информированности: создание интернет-портала, электронного приложения для мобильных телефонов, а также распространение печатных носителей – путеводителей для самостоятельной жизни.

          «В России с этого года стартовало Десятилетие детства, объявленное президентом России, и мы находимся в самом начале этого ответственного пути. Вопросы поддержки семьи и детства всегда были приоритетными в политике нашего государства, и, без сомнения, для благополучия наших детей не жалко никаких сил», – сказала Кузнецова.

          Член Общественной палаты России Максим Григорьев, выступая на съезде, упомянул о деятельности Совета отцов в субъектах России, которые принимают успешные меры по предотвращению вовлечения детей и подростков в экстремистскую деятельность.

          «Эта организация делает полезное дело. Прежде всего она поддерживает традиционные ценности, во-вторых, она выступает за так называемое ответственное отцовство, когда люди, которые становятся родителями, серьезно к этому относятся. Это связано с соответствующими морально-нравственными ценностями, это связано с обеспечением образования детей и условий их жизни, это связано с работой с детьми, постоянной поддержкой детей, это связано с противодействием экстремизму, противодействием терроризму в сети Интернет. То, что уже делает и потенциально может делать Совет отцов – это очень важно и полезно. Эта общественная организация, я уверен, займет серьезную и очень важную нишу в гражданском обществе России», – сказал Григорьев.

          На церемонии закрытия XV съезда детский омбудсмен поблагодарила коллег из регионов за плодотворную работу и объявила место проведения следующего мероприятия. Им в 2019 году выбрана столица Республики Башкортостан Уфа.


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