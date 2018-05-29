В Петербурге начали проверку неправильного использования пешеходного моста к ЧМ-2018

Власти Санкт-Петербурга проверят, как автомобили смогли попасть на предназначенный для прохода пешеходов и проезда велосипедистов Яхтенный мост, сообщила пресс-служба Игоря Албина – вице-губернатора, курирующего в том числе транспорт.

В пресс-службе рассказали, что 28 мая автомобили без знаков спецтранспорта пересекли заградительные барьеры и проехали по пешеходному мосту с Приморской части мостовой переправы до Крестовского острова.

«Вице-губернатор поручил СПб ГБУ «Мостотрест» и СПб ГКУ «Дирекция транспортного строительства» провести служебную проверку обстоятельств инцидента и одновременно - инвентаризацию ключей от заградительных механизмов, препятствующих попаданию автотранспорта на мостовую переправу», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.

Власти также пообещали усилить контроль за соблюдением правил эксплуатации.

«Вице-губернатор Игорь Албин обратил внимание на недопустимость несанкционированного перемещения транспортных средств по мостовой переправе и поручил комитету по развитию транспортной инфраструктуры усилить контроль за соблюдением установленных ограничений и утвердить регламент допуска спецтранспорта на мост по пропускам установленного образца», – говорится в сообщении.