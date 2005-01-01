На Украине заведены уголовные дела на четверть состава ВСУ

Военная прокуратура Украины с апреля 2014 года завела более 27 тыс. уголовных дел на 43 тыс. украинских военных, что составляет около 25% от всех служащих в ВСУ, заявил главный военный прокурор Анатолий Матиос.

«С апреля 2014 года резко вырос и остается стабильно высоким уровень преступности среди военнослужащих... За весь период военными прокуратурами в Едином реестре досудебных расследований зарегистрировано 27,2 тыс. уголовных производств об уголовных правонарушениях и преступлениях, которые совершили 43 тыс. военнослужащих. Это четвертая часть армии», – сказал Матиос, передает телеканал «112 Украина».

По его словам, за неполные пять месяцев 2018 года военнослужащими совершено 5,179 тыс. преступлений, по которым заведены уголовные дела. При этом за четыре месяца 2017 года, по данным Матиоса, таких преступлений было почти 7,5 тыс.

В марте сообщалось, что в 2017 году на украинских военных было заведено 97 уголовных дел по статье УК Украины «Госизмена».