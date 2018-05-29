Замглавы МИД заявил об отсутствии данных о договоренности с Израилем по САР

Замглавы МИД Михаил Богданов сообщил, что ему неизвестно о договоренности между Россией и Израилем по размещению сирийских правительственных войск у границ государства.

Богданов в кулуарах «Примаковских чтений» заявил, что не знает «о такой договоренности», передает РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что Израиль дал согласие на допуск к своим северным границам правительственных войск Сирии.

До этого Израиль потребовал исключить любое военное присутствие Ирана в Сирии. До этого глава МИД Сергей Лавров заявил, что сирийские войска должны контролировать южную границу страны.