Лидер французских «Патриотов» Филиппо призвал перестать поставлять оружие Украине

Tекст: Алексей Дегтярев

Нельзя поставлять оружие Украине, необходимо проводить переговоры о мире, заявил Филиппо в соцсети X, передает РИА «Новости».

Париж по приказу Вашингтона продолжает двигаться к войне и губит себя ради украинского президента Владимира Зеленского, добавил французский политик.

Свободная и независимая Франция «остановит все это» и защитит свои национальные интересы и мир, заключил он.

Напомним, в США недавно приняли закон о военной помощи киевскому режиму.