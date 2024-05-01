На 1 мая 1886 года была назначена всеобщая забастовка, которую предлагалось не прекращать, пока правительство не примет восьмичасовой рабочий день. Ответ был прост – рабочих начали бить.0 комментариев
Во Франции призвали перестать поставлять оружие Украине
Лидер французских «Патриотов» Филиппо призвал перестать поставлять оружие Украине
Необходимо перестать поддерживать киевский режим, заявил предводитель французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.
Нельзя поставлять оружие Украине, необходимо проводить переговоры о мире, заявил Филиппо в соцсети X, передает РИА «Новости».
Париж по приказу Вашингтона продолжает двигаться к войне и губит себя ради украинского президента Владимира Зеленского, добавил французский политик.
Свободная и независимая Франция «остановит все это» и защитит свои национальные интересы и мир, заключил он.
Напомним, в США недавно приняли закон о военной помощи киевскому режиму.